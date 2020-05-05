В Пензенской области проведут проверку после смерти фельдшера от пневмонии

ТАСС, 5 мая. Проверка обеспеченности медиков средствами защиты пройдет в Пензенской области после смерти фельдшера станции скорой медицинской помощи от пневмонии, сообщил во вторник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Instagram.

"Только что узнал о том, что ушла из жизни от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи. Погиб медицинский работник, это трагедия. По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка. Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду", - сообщил Белозерцев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким фельдшера, а также отметил, что власти окажут семье материальную помощь.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 193 человека выписаны после выздоровления, восемь скончались.