В Бурятии ослабят ограничительные меры после майских праздников

Ранее президент России Владимир Путин объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11-го числа включительно. Глава государства также заявил, что необходимо начать подготовку к возвращению России к нормальной жизни.

УЛАН-УДЭ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии ослабят в республике с 10 мая ограничительные меры, действующие из-за угрозы пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов.

"[У нас] есть проблемы, но мы понимаем, что все очаги, круг контактных, мы знаем, и с ними работаем. С учетом этого готовы идти на снижение мер ограничения, планируем сразу после Дня Победы, с 10 мая, пойти на дополнительные снятия ограничений", - сказал глава Бурятии.

В первую очередь, по его словам, снятие ограничительных мер коснется сферы бытовых услуг, различного сервиса, торговли непродовольственными товарами, одеждой, автошкол. "То есть - там, где нет единовременного массового скопления людей, - пояснил Цыденов. - Снятие ограничений пока не коснется проведения массовых мероприятий, работы объектов общепита, работы театров, кинотеатров, бань, саун. Думаю, с учетом тех мер поддержки бизнеса, которые оказываются в регионе сейчас, дышать людям станет полегче, ситуация станет повеселее".

При этом, подчеркнул глава Бурятии, все открытые после послабления ограничительных мер заведения должны будут строго соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, в противном случае нарушители будут вновь закрыты.

Ранее в республике было разрешено работать магазинам строительных материалов, садового инвентаря, парикмахерским.

По оперативным данным, в Бурятии зарегистрировано 450 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 125 человек, умерли четыре человека. В настоящее время лечение в стационарах проходят 223 человека, 98 пациентов находятся на амбулаторном лечении и пансионате.