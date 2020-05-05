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Пандемия коронавируса нового типа

В Минпросвещения считают нужным учесть ситуацию с коронавирусом в курсе по ОБЖ

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу напомнила, что в ходе последней встречи с главой Минпросвещения обсуждались подходы к предмету и создание учебника

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Ситуацию, которая сложилась в мире в связи с коронавирусной инфекцией, следует учесть при составлении учебника по ОБЖ и в курсе по данному предмету, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

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Во время программы директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу напомнила, что в ходе последней встречи с главой Минпросвещения обсуждались подходы к предмету ОБЖ и создание учебника. Кравцов в свою очередь отметил, что министерство эту инициативу поддерживает.

"Мы этот учебник тоже поддерживаем, надеюсь, что он будет издан, и будет использоваться в наших школах. И, наверное, там ту ситуацию, которая есть, тоже надо и отразить, и учесть в новом курсе", - заявил министр.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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