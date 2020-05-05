В ОНФ рассказали о более 1,2 млн человек, получивших помощь в рамках акции "Мы вместе"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Волонтеры акции помощи в условиях распространения нового коронавируса "Мы вместе" оказали помощь более 1,2 млн россиян. Об этом заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов во вторник в ходе заседания центрального штаба движения, которое проходит в режиме онайлн.

"Сейчас это (акция "Мы вместе" - прим. ТАСС) - далеко не только и не столько доставка продуктов питания и лекарств, но это и помощь малоимущим гражданам. Мы перевалили за 1,2 млн человек, которым удалось помочь", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в рамах акции также идет оказание помощи врачам. "Сейчас идет процесс сбора средств, эти средства аккумулируются на счетах волонтеров-медиков, и мы вместе с ними распределяем эти средства для территорий, которым они нужны больше всего", - добавил Кузнецов. По его словам, в основном собранные деньги тратятся на приобретение средств индивидуальной защиты, а также на решение других проблем, с которым сталкиваются нуждающиеся.

Председатель движения "Волонтеры-медики", руководитель центра по координации волонтерских штабов акции "Мы вместе" Павел Савчук отметил, что к акции присоединилось более 105 тыс. волонтеров, в том числе 6 тыс. добровольцев помогают в больницах.

Акция началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11