В Times назвали истинное количество смертей из-за коронавируса в Британии

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Действительное число летальных исходов из-за коронавируса в Британии почти в два раза превышает заявленные Минздравом королевства и составляет 55,7 тыс. Об этом пишет во вторник газета The Times .

За основу своих расчетов издание взяло опубликованные во вторник данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS). По информации ведомства, лишь за одну неделю, по состоянию на 24 апреля, количество летальных исходов в стране на 11 539 превышало средний показатель за последние пять лет.

Число смертей немного уменьшилось по сравнению с данными за предыдущую неделю (по 17 апреля), однако количество летальных исходов в домах для престарелых, которые начали включаться в официальную статистику лишь начиная с 28 апреля, вновь выросло. Сведя воедино все эти данные и исключив из них показатели средней смертности за последние пять лет The Times и вышла на указанную цифру.

Тем временем газета The Guardian, ссылаясь на данные МВД, информировала во вторник о том, что всего с начала года и до 23 марта, когда в Великобритании был введен общенациональный карантин, в королевство въехали 18,1 млн человек. Из них на карантин были отправлены всего 273 человека.

По официальной информации на 4 мая, количество летальных исходов в Великобритании достигло 28,7 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило 190,6 тыс. человек. Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон, пик эпидемии в стране уже преодолен и впереди - вторая фаза борьбы с распространением коронавируса, когда часть введенных более месяца назад ограничений будет снята. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.