С Чаяндинского месторождения до 10 мая планируют вывезти около 3 тыс. вахтовиков

Карантин на месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", всего более 10 тыс. человек. На территории месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев коронавируса. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

ЯКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают, что до 10 мая с Чаяндинского месторождения должны вывезти около 3 тыс. человек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Авиакомпания "Якутия" продолжает вывозные рейсы. Контракт со "Стройтранснефтегаз" (генеральный подрядчик на площадке) заключен. По графику, по которому сегодня отрабатывает авиакомпания "Якутия" со "Стройтранснефтегаз", мы видим, что до 10 мая у нас ориентировочно должно быть вывезено в пределах 3 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова.

По данным властей, на текущий момент с Чаяндинского месторождения вывезено более 910 вахтовиков. Так, в лечебные учреждения вывезены 168 человек, в том числе в Якутск - 20, Ленск - 44, Мирный - 1, Ноябрьск - 54, Омск - 49. Также 600 вахтовиков были вывезены в Башкирию через Магнитогорск и Уфу. Как сообщили в оперштабе Якутии, во вторник 53 вахтовика вылетели в Омск, 97 - в Волгоград.

Помимо этого, ведется работа с 20 регионами страны по согласованию прибытия и размещения работников, из которых 10 уже дали письменное согласие о приеме своих жителей.

Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС поручено организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. По сообщению оперштаба, на Чаяндинском месторождении проводится повторное тестирование работников на коронавирус. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койкомест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

В Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек, четыре пациента умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.