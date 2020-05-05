Коллектив РКК "Энергия" выразил соболезнования родным генконструктора Микрина

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов выразил соболезнования родным заместителя гендиректора - генерального конструктора РКК Евгения Микрина в связи с его смертью.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" и РКК "Энергия" до конца боролись за жизнь Евгения Анатольевича, были предприняты все возможные организационные меры. Несмотря на все усилия врачей, организм не смог побороть болезнь", - приводятся слова Севастьянова в распространенном РКК во вторник сообщении.

Гендиректор корпорации подчеркнул, что Евгений Микрин был крупнейшим специалистом в области космической техники. "Весь коллектив РКК "Энергия" выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память о Евгении Анатольевиче Микрине останется в наших сердцах", - говорится в сообщении корпорации.

В РКК информировали, что Евгений Микрин скончался утром 5 мая 2020 года. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.