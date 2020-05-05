СМИ сообщили о сносе памятник Григорию Котовскому в Одесской области

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Памятник известному советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому демонтирован в селе Крутояровка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на инициативную группу "Декоммунизация.Украина".

Бюст находился на частном земельном участке. "Администрация отдела образования, культуры, молодежи и спорта Староказацого сельсовета совершила выезд в село Крутояровка. После длительных переговоров с собственником земельного участка, на котором стоял бюст, тот пообещал его снести. 29 апреля демонтировал памятник", - приводит данные документа сельсовета группа "Декоммунизация.Украина". Глава организации Вадим Поздняков написал на своей странице в Facebook, что демонтаж состоялся после его обращения к местным властям. "Осталось разобраться еще с памятником Котовского в Чабанке и с мавзолеем в Подольске [Одесской области]", - добавил он.

В апреле 2017 года во исполнение выполнения закона о декоммунизации одесские коммунальщики со второй попытки снесли памятную доску Котовскому с фасада дома на Соборной площади, где он проживал в 1919 году. Рабочие пытались демонтировать ее несколько дней, удалось это сделать только с помощью газовой горелки. В июне того же года памятник Котовскому демонтировали в Подольске (бывший Котовск) Одесской области.

Григорий Котовский - советский военный и политический деятель, герой Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. После его гибели в 1925 году, тело легендарного командира Гражданской войны решено было забальзамировать и разместить в специально построенном мавзолее в городе Бирзула, который впоследствии был назван Котовском, а в 2016 году, согласно закону о декоммунизации, переименован в Подольск.

Пакет законов о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.