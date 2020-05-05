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75-летие Победы

РФ передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанца

Как сообщили в российском посольстве в республике, родственники солдата нашлись, и теперь планируется перезахоронить его на родине со всеми почестями

НУР-СУЛТАН, 5 мая. /ТАСС/. Российская сторона передала Казахстану останки уроженца республики, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Сегодня в Москве в посольстве Казахстана в РФ состоялась передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата. При проведении поисково-разведывательных мероприятий на территории Темкинского района Смоленской области бойцами Межрегиональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "Тризна" были обнаружены останки воина Рабоче-крестьянской Красной армии Аманжолова Медета, 1917 года рождения, уроженца деревни Жестерек Шетского района Карагандинской области", - говорится в сообщении.

По данным дипломатического представительства, родственники солдата нашлись, и теперь планируется перезахоронить его на родине со всеми почестями.

"Межрегиональная молодежная общественная организация "Тризна" существует с 1996 года и в настоящее время насчитывает порядка 700 человек в составе 28 отрядов. Среди членов организации есть даже двое этнических казахов", - рассказали в посольстве.

Теги
КазахстанРоссия75-летие Победы
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