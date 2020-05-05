Губернатор Ленобласти вернулся к работе после карантина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко завершил двухнедельный карантин, который он вынужден был соблюдать из-за контакта с сотрудниками администрации, заразившимися коронавирусом.

"Самоизоляция завершилась, снова работаю в полную силу и с личным присутствием", - написал он на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, поблагодарив читателей за поддержку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, его тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, и губернатор смог вернуться к полноценной работе. В среду у него запланировано участие в субботнике Победы на мемориале "Разорванное кольцо".

Дрозденко 21 апреля написал на своей странице в Instagram о переходе всей администрации на максимально дистанционный режим работы на две недели из-за того, что у нескольких сотрудников подтвержден коронавирус. В этот период он проводил совещания по видеосвязи.