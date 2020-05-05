Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 5 мая. Главными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции являются мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом во вторник рассказал советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке в интервью РБК .

"На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям", - сообщил Гизеке.

Гизеке также отметил высокую дисциплинированность шведов, без которой темпы распространения коронавирусной инфекции в стране были бы выше.

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны. Вирусолог объяснил, что каждая страна имеет растущие очаги вируса, поэтому беспокоиться об импорте болезни из-за рубежа смысла нет. "Закрытие границ - это бесполезное занятие", - сказал Гизеке. "Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований", - добавил он.

В настоящее время в Швеции не введены жесткие ограничения. В стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Правительство рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контакта с пожилыми гражданами.

Число случаев инфицирования коронавирусом возросло в Швеции до 22 721 (227 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло в понедельник 2 769 человек, сообщило управление здравоохранения страны.