Рошаль: оптимизация медицины в РФ не была рассчитана на работу в условиях катаклизма

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Проводимая последние 15-20 лет оптимизация медицины в РФ не была рассчитана на работу в условиях катаклизма. Такое мнение во вторник высказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Он рассказал, что почти 10 месяцев назад ОНФ провел закрытое обсуждение по теме "Оказание медицинской помощи в субъекта РФ при массовом поступлении пострадавших", в котором участвовали представители Минобороны, МЧС, Минздрава и прочие заинтересованные организации. По словам Рошаля, решения и замечания участников совещания были направлены в Минобороны, в МЧС, в ФОМС, в Минздрав.

"Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая была рассчитана на спокойную жизнь и без катаклизмов", - сказал Рошаль в ходе онлайн-заседания центрального штаба ОНФ.

Он отметил, что на совещании также было отмечено, что каждый регион страны должен быть самодостаточным, расчет штата медиков и коек должен быть с учетом чрезвычайных ситуаций.