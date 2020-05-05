Брифинги по коронавирусу в Белом доме будут проводиться не чаще двух раз в неделю

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен возобновить регулярные, но не каждодневные брифинги сотрудников администрации высокого ранга и экспертов, посвященные ситуации вокруг коронавируса. Об этом глава государства сообщил в опубликованном во вторник интервью газете New York Post .

"Мы этими пресс-конференциями побили все возможные рекорды. 6 млн человек каждый раз", - заявил Трамп, говоря о количестве зрителей, смотревших каждый брифинг по телевидению или в интернете. По оценке президента США, в дальнейшем оптимально проводить такие брифинги один или два раза в неделю.

Он выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшится и позволит возобновить предвыборные митинги до выборов, которые состоятся 3 ноября. "Я надеюсь, что мы сможем снова проводить митинги до выборов. Я считаю, что в обратном случае я будут поставлен в очень и очень невыгодное положение", - признал Трамп, по мнению которого его выступления перед сторонниками на стадионах, приостановленные из-за пандемии, "были информативны и доставляли радость". Хозяин Белого дома считает, что брифинги по коронавирусу и предвыборные митинги одинаково важны.

На протяжении последних двух месяцев и до прошлой недели брифинги проходили в Белом доме практически ежедневно. Основная тема этих продолжающихся порой более двух часов мероприятий - борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагиваются и другие вопросы. Первые несколько таких брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.

Портал Axios 24 апреля сообщил, что Трамп будет реже участвовать в проводимых в Белом доме регулярных брифингах по ситуации с коронавирусом. Как отмечал Axios, многие советники президента рекомендовали ему прекратить подобную практику. По мнению советников, слишком частое появление хозяина Белого дома на брифингах плохо сказывается на его рейтингах перед выборами.