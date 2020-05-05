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Пандемия коронавируса нового типа

Брифинги по коронавирусу в Белом доме будут проводиться не чаще двух раз в неделю

По словам президента США Дональда Трампа, каждую из пресс-конференций смотрели по 6 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен возобновить регулярные, но не каждодневные брифинги сотрудников администрации высокого ранга и экспертов, посвященные ситуации вокруг коронавируса. Об этом глава государства сообщил в опубликованном во вторник интервью газете New York Post.

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"Мы этими пресс-конференциями побили все возможные рекорды. 6 млн человек каждый раз", - заявил Трамп, говоря о количестве зрителей, смотревших каждый брифинг по телевидению или в интернете. По оценке президента США, в дальнейшем оптимально проводить такие брифинги один или два раза в неделю.

Он выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшится и позволит возобновить предвыборные митинги до выборов, которые состоятся 3 ноября. "Я надеюсь, что мы сможем снова проводить митинги до выборов. Я считаю, что в обратном случае я будут поставлен в очень и очень невыгодное положение", - признал Трамп, по мнению которого его выступления перед сторонниками на стадионах, приостановленные из-за пандемии, "были информативны и доставляли радость". Хозяин Белого дома считает, что брифинги по коронавирусу и предвыборные митинги одинаково важны.

На протяжении последних двух месяцев и до прошлой недели брифинги проходили в Белом доме практически ежедневно. Основная тема этих продолжающихся порой более двух часов мероприятий - борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагиваются и другие вопросы. Первые несколько таких брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.

Портал Axios 24 апреля сообщил, что Трамп будет реже участвовать в проводимых в Белом доме регулярных брифингах по ситуации с коронавирусом. Как отмечал Axios, многие советники президента рекомендовали ему прекратить подобную практику. По мнению советников, слишком частое появление хозяина Белого дома на брифингах плохо сказывается на его рейтингах перед выборами.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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