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Путин выразил соболезнования родным генконструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина

Президент России отметил, что академик внес неоценимый вклад в реализацию национальной космической программы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина в связи с его смертью. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

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"С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Тяжелая болезнь оборвала жизнь выдающегося ученого, конструктора, крупного организатора. Академик Микрин внес неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег", - говорится в сообщении.

Евгений Микрин умер утром 5 мая. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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