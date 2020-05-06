В Пермский край из Якутии вахтовики вернутся до конца недели

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Два авиаборта до конца недели доставят в Пермский край 135 жителей региона, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где ранее объявили карантин. Об этом во вторник сообщают региональные власти в официальном Тelegram-канале, посвященном борьбе с распространением коронавируса в крае.

"Началась подготовка к доставке домой порядка 135 наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении. Возвращение пермских вахтовиков будет проходить двумя авиабортами - с соблюдением всех мер предосторожности. Планируется, что земляки будут возвращены на родину уже до конца этой недели", - говорится в сообщении.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин ранее распорядился в кратчайшие сроки обеспечить доставку в Пермский край около 140 жителей края, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, с последующим помещением их на двухнедельную обсервацию.

По данным оперштаба, первым бортом доставят работников, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. В аэропорту прибывших осмотрят, тех, у кого есть признаки ОРВИ, доставят в больницы Перми, остальных - в обсерваторы. Вторым бортом доставят работников, у которых не выявлен COVID-19, они пройдут обязательную двухнедельную обсервацию и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции. Места осмотра вахтовиков и автобусы пройдут обязательную дезинфекцию.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где заняты более 10 тыс. человек. По сообщениям властей, на территории Чаяндинского месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в Якутии подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 331, выздоровели 43 человека, умерли четыре пациента. Состояние троих человек оценивается как крайне тяжелое. По данным на вторник, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 155 370 человек. Выздоровели 19 865 человек, 1451 - умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.