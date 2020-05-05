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75-летие Победы

Онлайн-проект по поиску пропавших солдат Великой Отечественной войны заработал в России

Разработчики сервиса рассчитывают, что в дальнейшем он станет базой данных, поскольку в ней будет собраны как архивные, так и семейные документы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Онлайн-сервис "Найти солдата", с помощью которого по принципу "одного окна" граждане смогут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника - участника Великой Отечественной войны, начал работу, сообщили ТАСС во вторник организаторы проекта.

"В России заработал онлайн-сервис "Найти солдата" - poisk.proektnaroda.ru, с помощью которого, по принципу "одного окна", граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны. Для того чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить данные об участнике войны, для этого достаточно фамилии, имени и года рождения. У всех пользователей онлайн-сервиса "Найти солдата" есть доступ к личному кабинету, в котором будет отображаться статус работы с заявкой, а в дальнейшем вся найденная в процессе поиска информация", - говорится в сообщении.

Для специалистов и добровольцев сервис позволит структурировать работу с заявками и увеличить объем обработки обращений. Он позволяет загружать всю найденную информацию в систему, в том числе копии запросов в различные архивы и ведомства. Разработчики сервиса рассчитывают, что в дальнейшем он станет базой данных, поскольку в ней будет собраны как документы, которые хранятся в семейных архивах, так и официальная информация из архивов.

"Более 15 тыс. заявок на поиск и исследование боевого пути родственника мы получили через сайт Народного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества". Каждый участник Великой Отечественный войны достоин жить в памяти своих потомков. Исследовательская работа пополняет семейные архивы, который можно и нужно показывать детям, внукам и последующим поколениям. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех, кто готов реализовать нравственный принцип "Никто не забыт, ничто не забыто!" - рассказала исполнительный директор Фонда "Народный проект" Елена Калгина.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить данные об участнике войны, для этого достаточно фамилии, имени и года рождения. У всех пользователей онлайн-сервиса "Найти солдата" организован доступ к личному кабинету, в котором будет отображаться статус работы с заявкой, а в дальнейшем - вся найденная в процессе поиска информация, добавили организаторы.

Теги
Великая Отечественная война75-летие Победы
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