В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на своей странице в сети Instagram во вторник.

"Вынужден принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах, транспорте и торговых точках в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная: Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский. Постановление в работе", - написал Дрозденко.

В остальных районах он пообещал ослабить режим самоизоляции. В Ленинградской области 17 муниципальных районов и один городской округ, всего в регионе 205 муниципальных образований.

Он уточнил, что в этих районах "есть различные населенные пункты по уровню и количеству заразившихся коронавирусом", и в зависимости от этого уровня главы районов должны указать в отдельных постановлениях, где ношение масок будет иметь обязательный характер, а где рекомендательный.

"В остальных районах Ленинградской области мы рекомендуем ношение масок в общественном транспорте, торговых точках и общественных местах. Те районы Ленинградской области, где не обязательно ношение масок, являются потенциальными районами-кандидатами на ослабление режима самоизоляции после 12 мая", - отметил Дрозденко.

В Ленинградской области с 31 марта действует ограничение на выезд за пределы района проживания, постановлением губернатора был ужесточен контроль за соблюдением режима повышенной готовности, карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 13 населенных пунктах. С 16 апреля в Ленинградской области в регионе был введен запрет на работу парикмахерских и бань, который частично снят в ряде населенных пунктов. В регионе разрешена торговля продуктами питания, зоотоварами, газомоторным топливом, аптечными, хозяйственными, детскими, строительными товарами, автозапчастями, табачными изделиями, товарами для сада и огорода, газетами и журналами при обязательном обеспечении персонала средствами индивидуальной защиты и безопасного расстояния между посетителями. Запрещены посещение лесов и охота.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1149 человек, выздоровели 258, умерли трое.