Прокуратура Карачаево-Черкесии проверит информацию СМИ о нарушениях при выплатах медикам

ЧЕРКЕССК, 5 мая. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии (КЧР) проверит информацию в СМИ о якобы допущенных нарушениях трудовых прав врачей при начислении и выплате им заработной платы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе региональной прокуратуры.

В конце апреля в ряде СМИ появились сообщения о том, что сотрудники республиканской детской больницы и республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в КЧР обратились к прокурору республики с просьбой разобраться, почему произошло сокращение зарплат.

"Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при начислении и выплате заработной платы медицинским работникам республиканских учреждений здравоохранения, а также о необеспечении их средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проверочных мероприятий при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты меры.

В понедельник глава республики Рашид Темрезов написал на своей странице в Instagram, что региональные выплаты медикам в Карачаево-Черкесии, которые задействованы в работе с зараженными коронавирусом больными, увеличат в два раза. Он отметил, что региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам - с 25 до 50 тыс. рублей, младшему персоналу - с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. По его словам, все медицинские работники, которые работают на сегодняшний день, за апрель получат повышенные выплаты в первой половине мая, после чего медики смогут сами регулировать график работы, а региональные выплаты будут начислены пропорционально отработанному времени.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии врачам были назначены региональные выплаты в размере 30 тыс. рублей, 25 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу и 20 тыс. рублей младшему медицинскому персоналу.