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Пандемия коронавируса нового типа

В Псковской области запрет на посещение храмов продлили до 12 мая

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, нарушение запретов на проведение массовых мероприятий в некоторых церквях это преступление

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области до 12 мая продлили запрет на посещение гражданами богослужений на территориях возле всех храмов региона, так как на днях один из приходов нарушил указ губернатора и провел службу в церкви. Об этом во вторник заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

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"Мы не будем вводить длинные сроки на ограничение на участие прихожан в службах. Давайте до 12 числа посмотрим, как будет разворачиваться ситуация и вернемся тогда к этому вопросу", - сказал Ведерников, комментируя выступление Нестерука и митрополита Тихона.

Ведерников отметил, что подобные нарушения происходят в южной части региона, где располагаются крупнейшие в области промышленные производства, включенные в федеральный список системообразующих предприятий. "Нарушения происходят в южной части области. [Где] сосредоточено большое количество промышленных предприятий. И нет никакой гарантии, что человек, являющейся сотрудником этого предприятия или родственником сотрудника на такой короткой дистанции без соблюдения норм, средств индивидуальной защиты, несколько часов постоит с контактным, пообедает с семьей и, не дай бог, будем первые в стране, где будет производственный очаг заболевания", - отметил глава региона.

Нарушение запретов на проведение массовых мероприятий в некоторых храмах Ведерников назвал преступлением.

Ранее Ведерников говорил, что запрет на посещение храмов может быть снят после 6 мая. Псковские власти планировали разрешить прихожанам посещать богослужения на прихрамовых территориях. Однако, в ходе заседания руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук сообщил, что в храме монастыря в Пушкиногорском районе, несмотря на запрет губернатора, велась служба в церкви. По словам митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), в помещении одновременно находились порядка 50 человек без соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мер.

Ситуация с посещением псковских храмов

По словам митрополита Тихона, все приходы на данный момент провели специальную подготовку к послаблениям режима. "Нужно давать правовую оценку таким вещам, в конечном счете это может привести к остановке предприятий. У нас три предприятия в южной части области находятся, которые включены в системообразующие предприятия. Слишком большие риски - придется закрыть предприятия на неопределенный срок, придется закрыть город, ввести там карантин на неопределенный срок, это категорически недопустимо", - добавил он.

"Мы разработали очень правильную систему: если богослужения проходят на улице и люди стоят на расстоянии друг от друга, то опасность заражения минимализируется. Тогда мы можем взять на себя ответственность и сказать: "Это безопасно". Большая часть приходов готовы на это: заказали большие иконы, подготовили звукоусиливающую аппаратуры, разрисовали квадриками все площади, чтобы люди знали, где стоять. 1,5 месяца назад попросил всех паломников временно не приезжать к нам. Наши паломники откликнулись и перестали приезжать в Печоры, главный [паломнический] центр. Храмы продолжают действовать, литургии продолжают совершаться каждый день, но без прихожан", - уточнил митрополит.

В регионе на данный момент выявлено 252 случая заражения. По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировано 8 летальных исходов. Выздоровели 32 человека.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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