В Дагестане "Сад Памяти" высадили у подножия древней крепости Нарын-Кала

МАХАЧКАЛА, 5 мая. /ТАСС/. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась у подножия древней крепости Нарын-Кала в Дербенте, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В память о погибших в годы войны здесь высадили 30 сосен, сообщили во вторник журналистам в оргкомитете акции.

"Международная акция добралась до Дербента, расположенного меж Каспийского моря и предгорья Кавказа. Сегодня, 5 мая, "Сад памяти" разбили у подножия знаменитой дербентской цитадели Нарын-Кала, на протяжении многих веков защищавшей жителей Дербента от нападения врагов и ставшей символом стойкости и силы духа. В память о своих героях здесь высадили 30 сосен", - сообщили в оргкомитете.

По информации оргкомитета, мероприятие проходило с соблюдением всех правил безопасности, при минимальном количестве участников. При этом уточняется, что жители Дагестана также продолжают вносить вклад в инициативу #СадПамятиДома. "Когда мы столкнулись с введением режима изоляции, местные жители наиболее активно поддержали нашу инициативу #СадПамятиДома. Деятели культуры, школьники массово сажали деревья у себя на участках, мастерили поделки в виде деревьев, пели песни, искренне посвящая их своим героям", - сообщили в оргкомитете.

Как отмечается, в Дагестане не понаслышке знают, что единство и сплоченность народов страны стало одним из решающих факторов Великой Победы. За первые четыре дня войны от местных жителей поступило 3350 заявлений (в том числе 677 - от женщин) с просьбой взять их добровольцами на фронт, говорится в сообщении. Всего за годы Великой Отечественной войны из Дагестана на фронт ушло 180 тыс. человек, более половины из них так и не вернулись домой. Осенью 1942 года в Дагестане из добровольцев-горцев был сформирован и в середине октября отправлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара Караева, прошедший славный боевой путь от Моздока до Берлина, тогда же свыше 800 девушек-добровольцев были зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский полк.

Акция "Сад памяти" была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.