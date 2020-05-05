В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19

КИРОВ, 5 мая. /ТАСС/. Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области. Ученые ожидают, что за счет активации врожденного неспецифического иммунитета, вакцинированный человек будет в большей степени защищен от заражения коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба правительства Кировской области.

"В ближайшее время в регионе начнется реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины "БиВак полио" в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19. Вакцинация будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска - это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта и другие. Наблюдательная программа будет проводиться два месяца", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона Игорь Васильев, наблюдение будет проводиться в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня "Биополис". "Это исследование о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной прероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова", - цитирует пресс-служба Васильева. Сама вакцина от полиомиелита применяется давно и доказала свою эффективность. Она активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, поэтому специалисты ожидают, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции, отмечают в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, еще в 70-е годы ХХ века в России проводились исследования по возможностям полиомиелитной вакцины. "Подобные исследования планируют проводить и в Америке, но не раньше июля. Связано это с тем, что только в России существует препарат живой вакцины от полиомиелита, который производит Центр Чумакова", - цитирует пресс-служба Ишмухаметова.

По словам ректора Кировского медуниверситета Льва Железнова, не исключено, что вакцина может стать средством профилактики коронавирусной инфекции. "Исследования показывают, что белковый состав вируса COVID-19 и белковый состав полиомиелита достаточно похожи - до 60%. Логично предположить, что у вакцинированного человека выработается иммунитет, и вакцина станет средством профилактики. Совместно с Центром Чумакова мы проведем исследования и увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю, если из них никто не заболеет, то значит, у нас все получилось, если же кто-то заболеет коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат", - цитирует пресс-служба Железнова.

По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, если исследования пройдут успешно, практика будет масштабирована на всю Россию. По данным областного правительства, центр "Биополис", который создается в Оричевском районе области, займется разработкой полного цикла производства новых препаратов, в том числе профилактических вакцин и других препаратов. В состав центра вошли Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М. П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании "Нанолек" и "Инвак". В Кировской области создана компания "Инвак", которая является производителем инактивированной полиомиелитной вакцины.