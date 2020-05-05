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Медведев выразил соболезнования родным генконструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина

Как отметил зампредседателя Совета безопасности РФ, академик сделал многое для совершенствования пилотируемых полетов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН, генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина. Об этом сообщает во вторник секретариат замглавы Совбеза.

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Биография академика РАН Евгения Микрина

"Ушел из жизни Евгений Анатольевич Микрин - талантливый инженер, ученый и управленец, который внес неоценимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли нашей страны. Благодаря Евгению Анатольевичу удалось реализовать немало передовых проектов в области пилотируемой космонавтики. На посту генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" он многое сделал, чтобы усовершенствовать пилотируемые полеты, сделать их более комфортными и безопасными", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что Микрина всегда отличали интеллигентность, порядочность и бесконечная верность своему призванию. Уход академика из жизни он назвал невосполнимой утратой "не только для российского, но и всего мирового научного сообщества".

Зампред Совбеза РФ передал слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Микрина.

Евгений Микрин умер утром 5 мая. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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