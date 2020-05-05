Псковские власти предотвратили взрывной рост заражения коронавирусом

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области предотвратили взрывной рост распространения коронавируса по территории субъекта, на данный момент количество зараженных граждан ниже прогнозов, по которым в регионе ожидалось удвоение числа инфицированных. Кроме того, меньше чем за неделю в регионе в два раза - до 32 человек выросло число выздоровевших пациентов. Об этом во вторник заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области составляет 252 человека. Это показатель ниже негативного сценария, который мы просчитывали и ниже плановых показателей. Взрывного роста не произошло. Мы опасались, что число заболевших будет удваиваться от недели к неделе. Пока, к счастью, такого не происходит. Благодаря строгому выполнению федеральных рекомендаций и протоколов, которые мы разработали самостоятельно, удалось предотвратить неконтролируемый рост заболевания по экспоненте", - сказал Ведерников.

По его словам, Псковская область получила "уникальный опыт локализации, предупреждения, возникновения очагов заболевания". "Еще один важный показатель - с момента прошлого штаба (30 апреля - прим. ТАСС) заметно выросло число выздоровевших: было 17 человек, на сегодня 32 человека. Появилось уже 4 пациента, которые успешно были сняты с аппарата искусственной вентиляции легких и переведены на самостоятельное дыхание. Статистика позволяет сказать, что естественную динамику распространения заболевания удалось серьезно замедлить", - отметил глава региона.

По его словам, подобная статистика "позволяет впервые с начала противовирусных мероприятий говорить о возможном смягчении ряда ограничительных мер". При этом Ведерников добавил, что все вводимые послабления "будут большим авансом дисциплинированности, осторожности и здравому смыслу".