В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс из Турции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая. /ТАСС/. Самолет из Анталии с россиянами на борту приземлился в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолет из Анталии прибыл в аэропорт Платов в Ростове-на-Дону", - сказали в пресс-службе.

В Twitter Минтранса России сообщается, что всего на борту самолета "Аэрофлота" маршрута Анталья - Ростов - Уфа - Москва, находились 160 пассажиров. Из них 67 человек останутся в Ростове-на-Дону. До Уфы полетят 92 пассажира и 1 человек отправится в Москву.

Из-за ситуации с COVID-19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.