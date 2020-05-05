В Карелии введут масочный режим в 10 городах

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 мая. /ТАСС/. Режим ограничений, введенный в Карелии в связи с пандемией коронавируса, будет изменен - жителям республики разрешат загородные прогулки, а в десяти городах введут масочный режим при посещении общественных мест. Об этом во вторник у себя на странице " ВКонтакте " сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Подписал распоряжение о разрешении в Карелии с 7 мая загородных прогулок, в том числе с использованием личного транспорта. Пока это могут быть только одиночные прогулки, либо с членами вашей семьи, с которыми вы вместе живете в квартире или частном доме. Также прогуливаться можно в небольших населенных пунктах численностью до 1000 человек, на территориях дачных кооперативов, садоводческих товариществ и т. д. - естественно, при условии социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Изменения коснутся правил посещения общественных мест в десяти городах Карелии. С 10 мая в Петрозаводске, Сегеже, Кондопоге, Костомукше, Кеми, Беломорске, Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте, Олонце в магазинах, аптеках, медучреждениях и органах местного самоуправления требуется находиться в маске. В остальных районах это правило распространяется только на приезжих из других регионов страны.

Кроме того, на территории Карелии ограничивают въезд в поселок Чална-1 Прионежского района, где расположен гарнизон Бесовец, а также аэропорт "Петрозаводск". У границ гарнизонного сельского поселения появится контрольно-пропускной пункт (КПП), на котором будут проверять документы, а также измерять температуру. Попасть в Чалну-1 смогут только те, кто там живет, работает или имеет собственность, на движение спецтранспорта эти правила не распространяются, отметил Парфенчиков. Согласно опубликованному тексту указа, проехать поселок транзитом также будет возможно, предварительно измерив температуру на КПП.

В республике ограничения на въезд уже действуют в моногородах Костомукша, Сегежа, Питкяранта, Кондопога. По данным республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии выявлены 103 случая заражения новой инфекцией, в регионе действует режим повышенной готовности.