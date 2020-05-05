В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса

ОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Главный врач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и введен карантин, уволился по собственному желанию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области.

Городская больница № 1 им. Кабанова, где находятся около 400 пациентов, была закрыта в понедельник на карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса. Все пациенты и медперсонал были направлены на сдачу анализов. Местные группы соцсетей и СМИ опубликовали видеозаписи, как медработники стоят в очереди на тестирование, не соблюдая необходимой дистанции. Во вторник стало известно, что инфекцией заразились 16 медиков.

"Сегодня главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. На сайте медицинского учреждения указывается, что должность главврача занимал Георгий Соболев.

По словам министра, то, как в больнице была организована сдача анализов, "не входит ни в какие рамки". Министр добавила, что в медучреждении создан резерв продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты, который будет пополняться. "Рисков и опасений, что вспышка будет более масштабной, у нас практически нет. На сегодняшний день обследованы 70% врачей и персонала. Предварительные результаты отрицательные", - подчеркнула Солдатова.

С начала апреля в омском Минздраве произошел ряд кадровых перестановок. 1 апреля после критики руководства региона подал в отставку министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков, которого сменила советник губернатора по вопросам здравоохранения, руководитель проекта ОНФ "За доступную и качественную медицину в первичном звене" Ирина Солдатова. 22 апреля стало известно о расторжении договоров с заместителями министра здравоохранения региона Александром Павловских и Ольгой Богдановой, а также с Евгением Матвеевым, главным врачом городской клинической инфекционной больницы № 1, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

В России, по сведениям федерального штаба, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. По данным омского Минздрава, в области выявлен 191 случай инфицирования, 42 пациента излечились, пятеро скончались.