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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье закрыли на карантин психоневрологический интернат

В медучреждении инфицированы более 20 сотрудников и пациентов, более половины из них госпитализированы

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Новоселицкий психоневрологический интернат закрыт на карантин на Ставрополье из-за массового заражения сотрудников и пациентов коронавирусом. Об этом во вторник сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

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"Однако заражения одной из сотрудниц избежать не удалось, а впоследствии диагноз был подтвержден еще у 21 человека. В учреждении сразу же был объявлен карантин - в интернате изолированы проживающие, которым продолжают оказывать всю необходимую помощь сотрудники учреждения", - говорится в сообщении.

Девять пациентов интерната и три сотрудника учреждения госпитализированы, остальные находятся под наблюдением медиков. "Организовано питание для сотрудников, обустроены места отдыха, решен вопрос о материальной поддержке сотрудников, которые стойко продолжают исполнять свои обязанности", - цитируют в управлении министра труда и социальной защиты населения края Ивана Ульянченко.

Интернат является стационарным учреждением с круглосуточным проживанием инвалидов с психическими заболеваниями. Ранее в учреждении были приняты ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса.

В правительстве края отмечают, что после случая заражения коронавирусом в интернате все социальные учреждения Ставрополья с круглосуточным пребыванием граждан переводятся в режим полной изоляции. В них проживают порядка 4,5 тыс. инвалидов и пожилых людей.

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время в крае зафиксировано 824 случая заболевания. В тяжелом состоянии на находятся 18 человек, 188 человек выздоровели, 18 пациентов умерли.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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