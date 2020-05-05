На вокзалах Петербурга усилили дезинфекцию в связи с началом дачного сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил дезинфекционную обработку городских вокзалов, которая усилена в связи с началом дачного сезона. Об этом он написал на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

"Начался дачный сезон - многие выезжают за город семьями, с детьми, на свои участки едут жители серебряного возраста. Вокзалы и железнодорожные составы требуют особого, пристального внимания в период пандемии. В первую очередь нам необходимо обеспечить безопасность пассажиров, создать барьер для вируса. Сотрудниками РЖД организована регулярная дезинфекция всех объектов Октябрьской железной дороги", - пояснил губернатор.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Беглов посетил во вторник Московский и Финляндский вокзалы. "Дезинфекция усилена на всех объектах пассажирской инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Комплексная обработка вокзалов проводится по плану во взаимодействии с Невским спасательным центром МЧС России. Для дезинфекции применяются безопасные для людей средства с вирулицидным действием. Помимо комплексных обработок, дважды в день на вокзалах проводят уборку помещений. Контактные поверхности (дверные ручки, кассовые и справочные окна, поручни и др.) протираются каждый час", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все сотрудники РЖД обеспечены масками, перчатками и дезсредствами. Перед началом смены у каждого бесконтактно измеряют температуру.

Беглов отметил, на вокзалах принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить и сотрудников, и пассажиров. "Но и от тех, кто приезжает или уезжает из города, тоже зависит очень многое. Если вы чувствуете недомогание - отмените поездку", - порекомендовал губернатор подписчикам его страницы.