Прилетевших в Волгоград из Якутии вахтовиков отправили в обсерватор

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Вахтовики Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, прибывшие в Волгоград, отправлены в обсерваторный госпиталь, который развернут на базе санатория "Качалинский". Об этом во вторник сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

"Они прибыли с эндемичной по COVID-19 территории и должны пройти обязательный карантин - принято решение поместить всех вахтовиков на 14 дней в обсерваторный госпиталь, который развернут на базе санатория "Качалинский". Их направят туда сразу из аэропорта", - сообщил Себелев.

По его словам, тех, у кого выявят повышенную температуру, плохое самочувствие, сразу доставят в инфекционный стационар. В обсерваторе всем прибывшим проведут повторные исследования на COVID-19. В случае отсутствия заболевания через 14 дней их отправят домой. В ближайшее время ожидается прибытие еще 52 вахтовиков, у которых лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

В пресс-службе волгоградского аэропорта сообщили ТАСС, что самолет, на борту которого находились 120 вахтовиков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, приземлился. По данным Себелева, у прибывших не было зафиксировано клинических проявлений новой коронавирусной инфекции. По месту отправки они дважды прошли тестирование, результаты у всех отрицательные.

Карантин на месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", всего более 10 тыс. человек. На территории месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев коронавируса. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Власти Якутии рассчитывают, что до 10 мая с Чаяндинского месторождения должно быть вывезено около 3 тыс. человек.