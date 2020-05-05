{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Рязани умер почетный гражданин Владимир Инюцин

Ветерану войны было 93 года

ТАМБОВ, 5 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Рязани Владимир Инюцин умер на 94-м году жизни. Полковник до последних дней своей жизни работал в Музее истории ВДВ Рязанской области, являясь старшим научным сотрудником, сообщил ТАСС во вторник директор музея Степан Таненя.

"С Владимиром Андреевичем [Инюциным] я работал вместе 20 лет. Это человек, который всю историю десантных войск знал не по книгам, а по жизни, отдав воздушно-десантным войскам большую часть своей жизни. И, наверное, это единственный человек в России, который работал до 94 лет. До последнего момента у него была ясная голова, если нужна какая-то статистика, всегда сотрудники к нему обращались", - рассказал Таненя.

Участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Инюцин прослужил и проработал в воздушно-десантных войсках более 60 лет. Воевал в составе 9-й гвардейской армии, участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Венгрии, Австрии, Чехословакии. Работал старшим преподавателем Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, в последние годы - научным сотрудником Музея истории Воздушно-десантных войск, где провел свыше 2,5 тыс. тематических экскурсий, разработал более ста проектов музейных экспозиций по воздушно-десантной тематике.

Теги
РоссияРязанская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 70 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус диагностирован у более чем 1 млн 192 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС