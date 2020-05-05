В Рязани умер почетный гражданин Владимир Инюцин

ТАМБОВ, 5 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Рязани Владимир Инюцин умер на 94-м году жизни. Полковник до последних дней своей жизни работал в Музее истории ВДВ Рязанской области, являясь старшим научным сотрудником, сообщил ТАСС во вторник директор музея Степан Таненя.

"С Владимиром Андреевичем [Инюциным] я работал вместе 20 лет. Это человек, который всю историю десантных войск знал не по книгам, а по жизни, отдав воздушно-десантным войскам большую часть своей жизни. И, наверное, это единственный человек в России, который работал до 94 лет. До последнего момента у него была ясная голова, если нужна какая-то статистика, всегда сотрудники к нему обращались", - рассказал Таненя.

Участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Инюцин прослужил и проработал в воздушно-десантных войсках более 60 лет. Воевал в составе 9-й гвардейской армии, участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Венгрии, Австрии, Чехословакии. Работал старшим преподавателем Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, в последние годы - научным сотрудником Музея истории Воздушно-десантных войск, где провел свыше 2,5 тыс. тематических экскурсий, разработал более ста проектов музейных экспозиций по воздушно-десантной тематике.