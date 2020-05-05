В Москве более тысячи православных волонтеров помогают нуждающимся

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. добровольцев из московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) оказывают помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса, сообщает во вторник Telegram-канал Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Более 1000 волонтеров московских приходов активно помогают нуждающимся в тяжелых условиях распространения COVID-19. Волонтеры делают уборку в квартирах, моют окна, стирают одежду и постельное белье, помогают помыться. Обеспечивают не только продуктами, но и средствами личной гигиены, которые привозят в храм благотворители. Оказывают психологическую и консультативную помощь", - говорится в сообщении.

По информации рабочей группы, в Западном викариатстве около 130 волонтеров молодежного отдела Московской городской епархии помогают людям, находящимся на самоизоляции. Приходские добровольческие сообщества на территории Восточного викариатства оказали помощь около 450 раз. 50 волонтеров из Северо-Восточного викариатства с момента введения режима самоизоляции помогли порядка 150 нуждающимся. В Юго-Восточном викариатстве волонтерская деятельность осуществлялась и до закрытия храмов на карантин по 40 адресам.

В Центральном викариатстве работает 473 добровольца, которые обработали 1788 заявок и оказали помощь 1264 нуждающимся. Более 700 человек получили помощь во время распространения вируса в Южном викариатстве, более 200 семей - в Северо-Западном викариатстве, более чем 90 семей - в северном. В викариатстве Новых территорий ежедневно добровольцы посещают по 120 человек. По сообщению рабочей группы, они обеспечили продуктами 2640 семей.

Штаб помощи Русской православной церкви (РПЦ), который был создан в Москве в связи с распространением коронавируса, получил за месяц более 4,5 тыс. обращений. Большинство из них - с просьбами о помощи волонтеров с доставкой продуктов.