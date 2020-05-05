В Минпромторге заявили, что удовлетворяют спрос на защитные костюмы для медработников

"С учетом того, что мы закупаем импортные костюмы, сегодня недостатка костюмах в первую очередь для медицинских работников [нет], те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются", - сказал он.

Мантуров напомнил, что на сегодняшний день объем производства защитных костюмов для медиков в России увеличился до 110 тыс. штук в сутки, к середине мая показатель планируется нарастить до 150 тыс.

Он также сообщил, что в апреле из Китая привезли почти 1,8 млн медицинских костюмов. Планируется, что по линии Минпромторга в течение мая будет поставлен такой же объем продукции. "Плюс другие коммерческие структуры также закупают средства индивидуальной защиты, в том числе костюмы, примерно в таком же объеме дополнительно", - пояснил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга отмечал, что потребление защитных костюмов по стране составляет от 200 до 300 тыс. в сутки, поэтому ритмичность поставок особенно важна, чтобы избежать перебоев.

Отправка масок в страны ЕАЭС

Ограничений на поставку средств индивидуальной защиты в пределах стран Евразийского экономического союза не должно быть из-за встречного снабжения, в том числе по материалам для производства защитных костюмов и медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ.

"Мы внутри ЕАЭС точно не должны вводить никаких для себя ограничений, потому что идут встречные поставки, мы друг друга поддерживаем", - сказал министр.

В пример он привел Кимрский завод им. Горького, где производятся защитные костюмы и медицинские респираторы, на котором сейчас используют ткань белорусского производства.

Ранее правительство РФ приняло решение об отмене национального запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок, в пределах ЕАЭС. "Речь идет о том, что одновременно с этим вступило в силу решение Евразийского экономического союза о запрете на вывоз за пределы ЕАЭС аналогичной продукции", - уточнил Мантуров.