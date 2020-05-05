Мособлсуд с 12 мая намерен возобновить слушания уголовных дел

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский областной суд с 12 мая планирует возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях. Как уточнили ТАСС в Мособлсуде, возобновление слушаний гражданских и административных дел планируется с 13 мая.

"С 12 мая 2020 года Московским областным судом планируется возобновление слушаний уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях согласно ранее направленным извещениям о дате, времени и месте судебного заседания. Кроме того, Мособлсудом с 13 мая 2020 года планируется возобновление слушаний гражданских и административных дел", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь в Московском городском суде ТАСС заявили, что возобновление слушаний уголовных и гражданских дел в столичных судах пока не планировалось.

Режим ограничений при посещении и рассмотрении дел в российских судах действовал до 30 апреля, а затем был продлен до 11 мая включительно. Соответствующее решение было принято в совместном постановлении президиумов Верховного суда и Совета судей РФ.

Принятые меры

В судах приостановлен личный прием граждан, рекомендовано подавать документы через электронные интернет-приемные или по почте. При этом суды должны обеспечить своевременный прием, обработку и регистрацию таких документов.

Также судьям рекомендовано "рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности", а также дела в порядке приказного и упрощенного производства (рассматриваются при отсутствии сторон) или дела, где всеми участниками заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие не является обязательным.

При наличии технической возможности предлагается инициировать рассмотрение дел путем видео-конференц-связи. Лицам, которые не являются участниками дел, ограничен доступ в суды, а сами судьи и работники аппаратов судов должны уходить на самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

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