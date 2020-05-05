В ЮАР стартовал посвященный 75-й годовщине Победы онлайн-кинопроект

ПРЕТОРИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Показ документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", созданного Центральной студией кинохроники в октябре 1941 - январе 1942 годов, в Южно-Африканской Республике дал старт во вторник международному онлайн-кинопроекту "Свидание с Россией - 2020". Он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 20:00 по местному времени зрители в ЮАР смогли увидеть на английском языке эту картину, получившую в 1943 году премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

"Для ЮАР это очень важное событие, - заявила ТАСС Элина Комарова-Тагар, представитель "Русского клуба Кейптауна". - Мы провели широкую работу с тем, чтобы приобщить многих жителей этой африканской страны к фильмам из России, которые рассказывают о победе нашего народа над фашизмом". Она отметила, что в ЮАР также проживают несколько ветеранов Второй мировой войны, которые были участниками арктических конвоев.

Онлайн-фестиваль продлится до 8 мая. Он рассчитан не только на ЮАР, но и на все страны БРИКС. Среди фильмов будет показана лента "Неизвестная война" (1978) режиссера Романа Кармена. Нынешняя акция проводится онлайн-фестивалем "Свидание с Россией", который уже собрал в России более 1 млн зрителей.

"Картины, которые мы показываем, как никогда актуальны именно сегодня и посвящены всем ветеранам, - отметил руководитель фестиваля Александр Ильин. - Наши документальные фильмы - о России, о наших победах, горестях, преодолении, подвигах. Сейчас необычайно важно сохранить нить живого общения между людьми, разделенными пандемией, которая распространилась по всему миру. Помочь друг другу почувствовать себя соотечественниками, передать друг другу тепло наших сердец и отдать дань памяти тем, кто сохранил для нас жизнь".

Нынешняя акция наряду с просмотром фильмов позволяет зрителям поделиться своими мыслями и чувствами о запечатленных событиях на онлайн-площадке.