В Мексике глава муниципалитета запретил местным жителям умирать из-за коронавируса

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Роландо Росас, глава муниципалитета Соконуско в штате Веракрус на юго-востоке Мексики, запретил местным жителям умирать от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник телеканал "Телевиса". Соответствующее заявление Росас разместил на баннере в центре населенного пункта.

"В соответствии с распоряжением [администрации] муниципалитета, на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса", - гласит его текст. В Соконуско, где проживают порядка 5,2 тыс. человек, до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения. По словам Росаса, таким образом он решил привлечь внимание населения к необходимости по-прежнему соблюдать меры, нацеленные на предотвращение распространения заболевания. "Думаю, что стратегия сработала", - сказал политик в интервью региональному изданию "Диарио дель истмо".

С 28 февраля по настоящее время новым коронавирусом в Мексике заразились 24 905 человек, при этом только у 6 696 из них симптомы заболевания проявились за последние 14 дней. Умер в общей сложности 2 271 инфицированный пациент. Правительство страны 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 апреля предположил, что Мексика сможет вернуться к нормальной жизни 1 июня.