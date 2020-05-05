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В Facebook заявили об удалении страниц, якобы связанных с Россией, США, Ираном

В компании уточнили, что удалены 46 страниц, 91 учетная запись в Facebook, две группы и один аккаунт в Instagram, связанные с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, в апреле прекратили работу сотен страниц и учетных записей, якобы связанных с Россией, США, Ираном и другими странами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

По утверждению ее представителей, удалены 46 страниц, 91 учетная запись в Facebook, две группы и один аккаунт в Instagram, связанные с РФ. Они якобы были объединены в сеть, которая работала частично в автоматизированном режиме. В ней публиковали сообщения на русском, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском и фарси.

По версии сотрудников Facebook, указанная группа была ориентирована на аудиторию в целом ряде стран. В компании полагают, что "эта активность связана с лицами в России", в Донбассе, "а также двумя информационными организациями в Крыму - NewsFront и SouthFront". Facebook не приводит доказательств каких-либо из своих утверждений, а также исчерпывающих разъяснений того, как именно данные страницы и учетные записи нарушили правила соцсети.

Кроме того, в апреле были удалены семь сетей, якобы связанных с Ираном, США, Грузией, Мавританией и Мьянмой. В общей сложности была прекращена работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.

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