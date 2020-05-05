В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Еще 50 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 866.

В штабе напомнили, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.