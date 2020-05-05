Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн

ЖЕНЕВА, 5 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 81 тыс., превысив 3,5 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. и превысило 243 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 5 мая в мире были зарегистрированы 3 517 345 инфицированных и 243 401 умерший. Число заразившихся увеличилось за сутки на 81 454, а скончавшихся - на 3 797. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 566 684 и 145 602 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 22 539, а умерших - на 1 615.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 477 447 человек, 79 590 умерли. По числу инфицированных (43 691) и умерших (1 763) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 5 мая там выявлено 213 376 инфицированных, зафиксировано 8 115 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 7 077, умерли 144 человека.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 154 985. Далее следуют Испания (218 011), Италия (211 938), Великобритания (190 588), Германия (163 860), Россия (155 370), Франция (130 242), Турция (127 659), Бразилия (101 147) и Иран (98 647). За минувшие сутки Бразилия поднялась на девятое место, уступив десятое Ирану.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.