В Уфе усилили контроль за водной переправой после очередей на нелегальной переправе

УФА, 6 мая. /ТАСС/. Администрация Уфы взяла на контроль водную переправу в Калининском районе города в связи с большими очередями на нелегальной переправе, расположенной рядом. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Людям объясняют, что есть официальная переправа, и не нужно в режиме самоизоляции создавать толпу. В режиме самоизоляции с помощью водного судна (на легальной переправе - прим. ТАСС) можно сохранять необходимую дистанцию в 1,5-2 метра. С таким интервалом одновременно там может находиться порядка 10 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что эта ситуация возникла 1 мая в Калининском районе Уфы. Речь идет о нелегальной переправе к садовым участкам.

"Это частные лодочники, которые перевозят по цене чуть ниже. Люди переплывали на лодках, чем создали столпотворение. Рядом работала официальная переправа в обычном режиме", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как лодка с людьми отчаливает от переправы. В ней находятся порядка 10 человек, при этом люди сидят рядом, не соблюдая социальную дистанцию. На кадрах видно, что на берегу толпятся люди, дистанция также не соблюдается.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение с 25 апреля возобновить автобусные маршруты в садовые товарищества. При этом пассажиры и водители должны обязательно соблюдать меры санитарной безопасности. Согласно изменениям в указ Хабирова о режиме повышенной готовности в республике, внесенным 25 апреля, лицам старше 65 лет разрешаются поездки на садовые, огородные и дачные участки.