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Пандемия коронавируса нового типа

Великобритания поддерживает диалог с Россией по теме пандемии коронавируса

Пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства отметил, что нужно учиться на опыте друг друга, у каждой страны есть свои вынесенные уроки и свой ценный опыт в этой области

ЛОНДОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания поддерживает диалог с Россией по теме противодействия пандемии коронавируса нового типа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства.

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"Мы продолжаем поддерживать наш диалог с Россией по глобальным проблемам, вызванным коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

"Один из способов, при помощи которого мы создаем международный консенсус по теме коронавируса, - мы тесно сотрудничаем с партнерами по G20 и убеждаемся в том, что все разделяют принципы сотрудничества. Нам нужно учиться на опыте друг друга, у каждой страны есть свои вынесенные уроки и свой ценный опыт в этой области", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451 заразившийся.

В Великобритании из-за коронавируса умерли 29 427 человек. Это больше, чем в Италии, где власти во вторник сообщили о 236 новых смертях, общее число которых достигло 29 315.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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