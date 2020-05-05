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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: в Нью-Йорке из-за последствий распространения коронавируса открыт временный морг

Он необходим для того, чтобы облегчить нагрузку на имеющиеся городские объекты данного назначения

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Новый временный морг введен в эксплуатацию в нью-йоркском районе Бруклин в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в похоронных домах мегаполиса из-за последствий нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на информацию офиса медицинской экспертизы Нью-Йорка.

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Согласно этим данным, морг организован на базе рефрижераторов, в которых будут хранить тела людей, умерших с коронавирусом. Задача заключается в том, чтобы облегчить нагрузку на имеющиеся городские объекты данного назначения и увеличить временной интервал, в течение которого родные или близкие могут забрать умершего. Новый морг будет работать каждый день до 22:30 по времени Восточного побережья США (05:30 мск).

Президент Бруклина Эрик Адамс провел в понедельник совещание с представителями похоронных бюро, моргов, кладбищ, а также с медицинскими экспертами и религиозными деятелями. "Похоронные бюро в последние недели докладывают о том, что они перегружены из-за количества покойников. Живой иллюстрацией ситуации стало обнаружение десятков тел в грузовике U-Haul около похоронного бюро Флэтлендс в Бруклине. Президент района Адамс и участники целевой группы обсудили пути решения проблемы, которые бы позволяли с уважением обращаться с усопшими и давали возможность близким провожать их в последний путь", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте властей Бруклина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 70 110 человек. В штате Нью-Йорк эпидемиологическая обстановка наиболее остра - 326,6 тыс. случаев заражения и 25 028 летальных исходов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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