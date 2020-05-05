В Мехико освободят сотни заключенных во избежание распространения коронавируса в тюрьмах

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Власти столицы Мексики в ближайшее время освободят несколько сотен заключенных, чтобы не допустить распространения нового коронавируса в городских тюрьмах. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум. Трансляция выступления политика велась на ее странице в Twitter.

"Речь идет о досрочном освобождении, которое предусмотрено законом, и под его критерии подпадают 800 человек, - сказала Шейнбаум. - К настоящему времени на свободу вышли 250 человек, они не совершали тяжких преступлений, а срок их заключения уже подходил к концу". По данным столичного управления общественной безопасности, в тюрьмах Мехико отбывают наказание немногим более 25 тыс. осужденных.

С 28 февраля по настоящее время новым коронавирусом в Мексике заразились 24 905 человек, при этом только у 6 696 из них симптомы заболевания проявились за последние 14 дней. Умер в общей сложности 2 271 инфицированный пациент. Правительство страны 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.