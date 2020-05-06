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Пандемия коронавируса нового типа

В Словакии возобновляют работу парикмахерские и рестораны

При этом под запретом остается проведение концертов и других массовых мероприятий

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Словакии, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в республике, со среды отменяет ряд социальных ограничений, введенных в середине марта из-за распространения коронавируса.

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Как сообщило словацкое телевидение, в республике возобновляют работу библиотеки, массажные кабинеты, косметические салоны, парикмахерские, солярии, гостинцы и пансионы, при этом совместные приемы пищи для постояльцев в последних будут запрещены. Для посетителей открываются музейные экспозиции под открытым небом, ботанические сады. Разрешается посещать зоопарки, но можно будет увидеть только зверей в открытых вольерах.

Частично возобновят работу рестораны и кафе. Посетителей будут обслуживать на открытых террасах, где за одним столом могут находиться не более двух человек. Исключение сделано для родителей с несовершеннолетними детьми.

Службы такси также начнут работу, при этом водитель должен быть отделен от пассажиров плотной перегородкой, например из картона. Таксистам запрещено включать кондиционеры.

При условии неукоснительного соблюдении норм санитарии и гигиены разрешается проводить службы в храмах и свадебные церемонии.

Возобновление работы магазинов

Откроются магазины, приостановившие торговлю из-за пандемии. Однако число единовременно находящихся в них покупателей ограничено: на каждого посетителя должно приходиться не менее 25 кв. м торговой площади. Кроме того, граждане обязаны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Смягчение социальных ограничений будет сопровождаться увеличением числа проверок санитарно-эпидемиологическими службами.

Граждане по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания. Покупателям в магазинах следует пользоваться одноразовыми перчатками и при входе в торговые залы обрабатывать руки дезинфицирующими гелями, которые бесплатно предоставляет администрация торговых точек.

Массовые мероприятия под запретом

Закрытыми останутся театры и кинотеатры, общественные бассейны, крытые спортивные сооружения, ясли и детские сады. Под запретом остается проведение концертов и других массовых мероприятий. В общественных местах вместе могут находиться только члены одной семьи.

Процесс отмены социальных ограничений начался в республике 22 апреля. Власти в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в республике планируют завершить его не ранее 20 мая.

Ситуация с коронавирусом

Число случае заражения коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,4 млн человек, с 6 марта, когда был выявлен первый заразившийся, достигло 1 421. Умерли 25 человек, выздоровел 741. Госпитализированы 159 больных, состояние семи из которых медики оценивают как тяжелое. Анализы на вирус взяты у 99 864 жителей республики.

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СловакияПандемия коронавируса нового типа
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