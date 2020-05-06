Британский эпидемиолог покинул правительственный совет экспертов, так как нарушил карантин

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Эпидемиолог Нил Фергюсон был вынужден покинуть экспертный совет при правительстве Великобритании после того, как нарушил действующий в стране режим карантина. О скандале вокруг специалиста по моделированию эпидемий сообщила во вторник вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph.
Именно Фергюсон со своими коллегами из Имперского колледжа Лондона создал модель распространения коронавирусной инфекции в развитых странах, на которую ориентировались правительства Великобритании и США, принимая решения о введении карантина.
По данным издания, за последние недели к британскому профессору из другой части Лондона дважды приезжала любовница. Такая поездка считается нарушением введенных в стране 23 марта ограничений. Как разъясняли ранее в британском правительстве, люди, находящиеся в близких отношениях, но при этом не живущие под одной крышей, не должны посещать друг друга. Выходить из дома жителям королевства разрешено лишь для поездок на работу, походов за продуктами или в аптеку, визитов к врачу или оказания помощи людям, которые в ней нуждаются. Разрешены также занятия спортом на свежем воздухе один раз в день.
Признанная ошибка
"Я признаю, что допустил ошибку и поступил неправильно. Поэтому я прекратил участие в работе Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям [при британском правительстве]", - заявил Фергюсон сотрудникам газеты, добавив, что глубоко сожалеет из-за того, что подал дурной пример другим британцам.
Ранее Фергюсон настоятельно рекомендовал согражданам соблюдать требования властей и не выходить из дома без лишней необходимости, чтобы препятствовать распространению вируса. В середине марта у эксперта появились симптомы заражения коронавирусом нового типа, анализ дал положительный результат, и ученый провел две недели в самоизоляции. По словам профессора, после этого он нарушил правила, надеясь на то, что приобрел иммунитет, так как перенес заболевание, вызываемое новым коронавирусом. При этом, как пишет "Дейли телеграф", любовница Фергюсона ездила к нему, несмотря на то что у ее мужа были симптомы заражения (по данным издания, супруги состоят в так называемом открытом браке).
Орденоносный эксперт
Фергюсон - профессор математической биологии, специализирующийся на создании моделей эпидемических процессов. Он был награжден Орденом Британской империи за работу над моделью распространения ящура в Великобритании во время вспышки 2001 года. Он был одним из ключевых советников британского кабмина, рекомендации которого учитывались при определении правительственной стратегии борьбы с новым вирусом. Представленный 16 марта прогноз Фергюсона и его коллег предполагал, что при введении карантина в Великобритании число смертей среди пациентов с коронавирусом составит около 20 тыс., при частичных ограничениях - 250 тыс., а при полном бездействии правительства превысит 550 тыс.
По информации британского Минздрава, на 5 мая количество летальных исходов в Великобритании достигло 29,4 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило 195 тыс. Страна вышла на второе место в мире после США по числу смертей, связанных с новым коронавирусом. По оценкам газеты "Таймс", опирающейся на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства, к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек, что почти вдвое больше официальной цифры.
Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон, пик эпидемии в стране уже преодолен и впереди - вторая фаза борьбы с распространением коронавируса, когда часть введенных 23 марта ограничений будет снята.