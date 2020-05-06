Британский эпидемиолог покинул правительственный совет экспертов, так как нарушил карантин

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Эпидемиолог Нил Фергюсон был вынужден покинуть экспертный совет при правительстве Великобритании после того, как нарушил действующий в стране режим карантина. О скандале вокруг специалиста по моделированию эпидемий сообщила во вторник вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph .

Именно Фергюсон со своими коллегами из Имперского колледжа Лондона создал модель распространения коронавирусной инфекции в развитых странах, на которую ориентировались правительства Великобритании и США, принимая решения о введении карантина.

По данным издания, за последние недели к британскому профессору из другой части Лондона дважды приезжала любовница. Такая поездка считается нарушением введенных в стране 23 марта ограничений. Как разъясняли ранее в британском правительстве, люди, находящиеся в близких отношениях, но при этом не живущие под одной крышей, не должны посещать друг друга. Выходить из дома жителям королевства разрешено лишь для поездок на работу, походов за продуктами или в аптеку, визитов к врачу или оказания помощи людям, которые в ней нуждаются. Разрешены также занятия спортом на свежем воздухе один раз в день.

Признанная ошибка

"Я признаю, что допустил ошибку и поступил неправильно. Поэтому я прекратил участие в работе Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям [при британском правительстве]", - заявил Фергюсон сотрудникам газеты, добавив, что глубоко сожалеет из-за того, что подал дурной пример другим британцам.

Ранее Фергюсон настоятельно рекомендовал согражданам соблюдать требования властей и не выходить из дома без лишней необходимости, чтобы препятствовать распространению вируса. В середине марта у эксперта появились симптомы заражения коронавирусом нового типа, анализ дал положительный результат, и ученый провел две недели в самоизоляции. По словам профессора, после этого он нарушил правила, надеясь на то, что приобрел иммунитет, так как перенес заболевание, вызываемое новым коронавирусом. При этом, как пишет "Дейли телеграф", любовница Фергюсона ездила к нему, несмотря на то что у ее мужа были симптомы заражения (по данным издания, супруги состоят в так называемом открытом браке).

Орденоносный эксперт

Фергюсон - профессор математической биологии, специализирующийся на создании моделей эпидемических процессов. Он был награжден Орденом Британской империи за работу над моделью распространения ящура в Великобритании во время вспышки 2001 года. Он был одним из ключевых советников британского кабмина, рекомендации которого учитывались при определении правительственной стратегии борьбы с новым вирусом. Представленный 16 марта прогноз Фергюсона и его коллег предполагал, что при введении карантина в Великобритании число смертей среди пациентов с коронавирусом составит около 20 тыс., при частичных ограничениях - 250 тыс., а при полном бездействии правительства превысит 550 тыс.

По информации британского Минздрава, на 5 мая количество летальных исходов в Великобритании достигло 29,4 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило 195 тыс. Страна вышла на второе место в мире после США по числу смертей, связанных с новым коронавирусом. По оценкам газеты "Таймс", опирающейся на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства, к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек, что почти вдвое больше официальной цифры.

Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон, пик эпидемии в стране уже преодолен и впереди - вторая фаза борьбы с распространением коронавируса, когда часть введенных 23 марта ограничений будет снята.