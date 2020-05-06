Роспотребнадзор проверит сведения СМИ о нехватке средств защиты на станции скорой в Пензе

ТАСС, 6 мая. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по поручению прокуратуры проведет проверку после сообщений в СМИ о якобы недостаточном оснащении работников станции скорой помощи средствами индивидуальной защиты, сообщается во вторник на сайте прокуратуры.

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Ранее о проведении проверок после смерти от пневмонии фельдшера станции скорой медицинской помощи сообщил губернатор региона Иван Белозерцев.

"В связи с размещением в СМИ сведений о случаях заболеваемости среди работников ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", ненадлежащем оснащении средствами индивидуальной защиты, непринятии мер к обработке машин скорой помощи по поручению прокурора Пензенской области организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Ее проведение поручено Управлению Роспотребнадзора по Пензенской области", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В Пензенской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 193 человека выписаны после выздоровления, восемь умерли.