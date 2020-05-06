Трамп подтвердил информацию о прекращении работы группы по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа, созданная ранее Белым домом в целях борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, на замену ей придет другая группа, которая сосредоточится на восстановлении экономики страны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в штате Аризона. Трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании.

Президента попросили прокомментировать статью газеты The New York Times, согласно которой власти планируют в ближайшие недели прекратить работу группы, которую возглавляет вице-президент Майкл Пенс. "Майк Пенс и [его] рабочая группа проделали большую работу, но сейчас мы рассматриваем немного другую форму. И эта форма - безопасность и возобновление. У нас будет другая группа, вероятно созданная для этого", - отметил американский лидер.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, глава Белого дома сказал: "Мы не можем закрыть нашу страну на ближайшие пять лет. Мы многому научились".

"Я думаю, что мы рассматриваем второй этап и рассматриваем другие этапы, - добавил Трамп, говоря о возобновлении работы предприятий в США. - Страна начинает открываться. Рабочая группа проделала феноменальную работу". По его словам, из рабочей группы в новую точно перейдут координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. "Они будут [в новой группе], а также другие врачи и эксперты в этой области, - заключил президент. - Мы восстанавливаем нашу страну".

Как отмечает издание, группа будет расформирована в рамках первого этапа постепенной отмены ограничительных мер в США, после завершения которого основное внимание будет сосредоточено на разработке вакцины, обследовании и лечении пациентов с коронавирусом. Белый дом в конце января объявил о создании Трампом рабочей группы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован почти у 1,2 млн человек, умерли свыше 70,6 тыс.