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Пандемия коронавируса нового типа

В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Минздрав страны сообщил, что число летальных исходов COVID-19 увеличилось на 600, причины еще свыше 1,5 тыс. смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, пока выясняют

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 600 случаев, до 7 921. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на странице бразильского Минздрава в Twitter.

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Согласно обновленной сводке ведомства, за последние сутки выявлено 6 935 подтвержденных случаев заражения, при этом их общее количество увеличилось до 114 715. Отмечается, что от вызываемого новым коронавирусом заболевания вылечился 48 221 человек. Как указали в министерстве, причины еще свыше 1,5 тыс. смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, пока не выяснены.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 34 тыс. инфицированных и более 2,8 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено почти 12,5 тыс. случаев заражения и свыше 1,1 тыс. летальных исходов.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 11,4 тыс. инфицированных и 795 умерших), Пернамбуку (более 9,3 тыс. заразившихся и 749 умерших) и Мараньян (свыше 4,5 тыс. инфицированных и 271 умерший), а также в штатах Амазонас (свыше 8,1 тыс. инфицированных и 649 умерших) и Пара (более 4,4 тыс. инфицированных и 369 умерших) на севере страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.

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БразилияПандемия коронавируса нового типа
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