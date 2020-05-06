"Известия": число мошеннических сайтов в РФ с 2019 года увеличилось в два раза

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число сайтов, на которых у россиян пытаются выманить деньги, выросло в I квартале 2020 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество переходов на них - в 10 раз. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Как следует из исследования, эксперты компании за I квартал этого года обнаружили около 10 тыс. фейковых сайтов. Всего, по данным организации, россияне до 15 млн раз попадали на мошеннические ресурсы.

По оценке "Лаборатории Касперского", потенциальная сумма ущерба в I квартале 2020 года могла бы составить 3 млрд рублей, если бы каждый переход на фейковый сайт повлек за собой обман хотя бы одного пользователя.

В компании изданию рассказали, что наиболее привлекательными категориями для мошенников являются банки, пенсионные фонды, знаменитости и государственные лотереи, последние из которых стали активно использовать злоумышленники именно в начале этого года.

В опубликованных во вторник рекомендациях Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России специалисты предупредили, что кибермошенники используют страхи людей в связи с распространением коронавирусной инфекции и стараются ввести их в состояние аффекта для совершения интернет-преступлений. В МЧС посоветовали для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников, настороженно относится к любому письму или сообщению, в котором затронута тема коронавируса.

Ранее в МВД России сообщали, что количество преступлений с использованием IT-технологий за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло почти на 84%. В ведомстве отметили, что в основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом за указанный период вырос на 4%.