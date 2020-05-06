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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров: власти ОАЭ выразили готовность оказать России помощь в борьбе с коронавирусом

В телефонном разговоре с главой Чечни шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян также отметил эффективность ограничительных мер, принятых в республике для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 6 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, в ходе которого власти ОАЭ выразили готовность помочь России в борьбе с коронавирусом.

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"Уважаемый шейх отметил, что им известно сложное положение, в котором оказалась Россия в связи с пандемией COVID-19. Он предложил помощь и поинтересовался, в чем нуждается наша страна и, в частности, Чеченская Республика", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По его словам, шейх также отметил эффективность ограничительных мер, принятых в Чечне для борьбы с коронавирусом. "Он выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса и нормализацию эпидситуации в стране", - добавил Кадыров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичОАЭРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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