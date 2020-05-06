Поисковое движение в Приморье организует Вахту памяти на месте Хасанских боев

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Поисковые работы на месте Хасанских сражений 1938 года планируется провести на средства президентского гранта в размере более 2 млн рублей. Приступить к ним могут в конце мая или начале июня, сообщил ТАСС командир поискового объединения "АвиаПоиск", руководитель проекта "Помнить будут самураи бой у озера Хасан" Ярослав Ливанский.

"Вахту памяти мы планировали торжественно начать 18 мая, как и поисковые работы, сейчас сроки незначительно сместились. Поисковые работы пока планируем начать в конце мая или начале июня. Сейчас идет подготовка, мы закупаем необходимое поисковое оборудование, заказали демонстрационные макеты пулемета Максима, винтовки Мосина и охолощенного ручного пулемета Дегтярева, а также летную форму красноармейцев образца 1935 и 1943 годов, которые понадобятся для просветительской работы с молодежью", - сказал Ливанский.

Одна из задач проекта - поиск и захоронение останков красноармейцев, которые летом 1938 года сражались с Японской императорской армией из-за оспаривания японцами этих территорий. Пропавшими без вести до сих пор числятся 112 человек, масштабные поиски их останков не проводились до 2012 года. Вовлечение школьников и молодежи в поисковую работу способствует воспитанию патриотизма и интереса к истории.

Участники отреставрируют десять захоронений участников Хасанских событий. По итогам проекта будет создан фильм о Хасанских сражениях и результатах поисковой работы. С сентября по декабрь 2020 года его планируют показать в 25 школах Приморского края, также каждой школе передадут копию фильма для дальнейшей демонстрации.

"Прямое участие в Вахте памяти примут более 200 человек, в том числе тех, кто приедет на экскурсии. В лагере поисковиков будут находиться не менее 150 человек, но не одновременно. С учетом учеников школ, которые посмотрят фильм, проект охватит около 5 тыс. человек", - уточнил Ливанский.